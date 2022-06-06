شبكة مراقبون تدعو لنشر قائمة مراكز تسجيل الناخبين للعموم بكلّ الدوائر الانتخابية

قدّمت شبكة مراقبون جملة من التوصيات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول ملاحظة عملية تسجيل الناخبين .

وفيما يلي التوصيات:

1- نشر قائمة مراكز تسجيل الناخبين بشكل نهائي للعموم بكلّ الدوائر الانتخابية والحرص على تعميم نشرها عبر صفحتها الرسمية والصفحات الرسمية للهيئات الفرعية بالإضافة إلى عناوينها وأوقات العمل الرسمي فيها بشكل واضح لكي يتمكن المواطنون من التعرف على المراكز الأقرب والتسجيل.

2- إيقاف عملية التسجيل اليدوي للناخبين باعتبار ما ينجرّ عنه من استحالة التثبت من البيانات المتعلقة بالناخب المسجل عبر منظومة التسجيل هذا إضافة الى خطر ورود أخطاء خلال الرقن اللاحق للمعطيات المتعلقة بالمسجلين او نسيان البعض منهم ممّا قد يمسّ من نزاهة وصحة السجل الانتخابي.

ضرورة توفير المعدات اللازمة لحسن سير عملية تسجيل الناخبين وصحتها بما في ذلك الحواسيب والهواتف النقالة واللوحات الالكترونية (Tablettes) مجهزة بالمنظومة الخاصة بتسجيل الناخبين.

ضرورة وضع في أقرب الآجال استراتيجية متكاملة تحتوي أهداف واضحة من حيث العدد والشرائح العمرية والجغرافية المستهدفة لعملية التسجيل الارادي للناخبين والتي ستمتدّ الى غاية 14 جوان 2022.

نشر المعلومات الخاصة بعملية التسجيل ونتائج التسجيل اليومي والاحصائيات التفصيلية حسب الجهات وأعداد المسجلين في مراكز التسجيل وأعداد الموظفين

التنسيق المسبق مع كافة المتداخلين في عملية التسجيل وخاصة المؤسسات العمومية حيث انّ الهيئة أوردت في قائمة مكاتب التسجيل عددا هاما من المراكز بمقرات مؤسسات عمومية وادارات وبلديات دون التنسيق المسبق معها والحال انّها مغلقة خلال عطلة نهاية الأسبوع (يومي السبت والأحد).

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