شبهة تورّط عون ديوانة في سرقةٍ بميناء رادس: الإدارة العامة للديوانة تُوضّح

أصدرت الديوانة التونسية اليوم الجمعة، بلاغا توضيحيا بعد الإطلاع على المعطيات الأولية المتعلقة بوقائع الحادثة التي جدت بميناء رادس مساء أمس الخميس 16 أفريل 2020.

وأكدت الديوانة أن وقائع الحادثة تفيد بأنّ عون الديوانة المكلف بالحراسة في الميناء كان على مستوى حراسة باب الخروج أين تقدم له أحد أعوان الشحن حوالي الساعة الثامنة ليلا و أعلمه أنه لاحظ حاوية ملابس مستعملة مفتوحة داخل أروقة ترصيف الحاويات.

وتنقل عون الديوانة بصفته رئيس مجموعة حراسة الأبواب بالميناء إلى المكان المذكور على متن السيارة الإدارية و قام بركنها ثم ترجل لمعاينة الحاوية التي تبعد حوالي 150 متر داخل أروقة ترصيف الحاويات.

و في غفلة من عون الديوانة، قام سائق جرار تابع لشركة Stam بتصوير السيارة الإدارية مدعيا أنه ضبط محاولة سرقة يقوم بها أعوان الديوانة لأجهزة تلفاز و ثلاجات و أغراض أخرى، ثم قام بسحب كيسين من الملابس المستعملة من أروقة الحاويات و وضعهما بجانب السيارة الإدارية موهما بأنها البضاعة محلّ السرقة.

وأضافت الديوانة في بلاغها ما يلي:

« بالإطلاع على الفيديو الذي نشره المعني بالأمر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي موجها اتهامه إلى أعوان الديوانة بصفة عامة و ذلك حتى قبل التثبت مع عون الديوانة المعني الذي كان راجعا مع أعوان حراسة تابعين لشركة Stam من موقع تواجد الحاوية المفتوحة، يتجلّى أنّ العملية مدبرة و أن هناك نية مبيتة من بعض الأطراف لتوريط أعوان الديوانة و إظهارهم بصورة سيئة بعد النجاحات الهامة التي تمّ تحقيقها على مستوى ميناء رادس بالذات.

قامت الإدارة العامة للديوانة في الإبان بإعلام مصالح الشرطة بالميناء و تكليف فريق تابع للإدارة العامة للديوانة على عين المكان و الذي قام بالتحري و معاينة الواقعة و رفع الأمر إلى النيابة العمومية من أجل التعمق في البحث و تحديد المسؤوليات.

و للإشارة فإن المصالح الأمنية و الديوانية نجحت خلال سنة 2019 في ضبط 1147 عملية تسلل إلى ميناء رادس و 331 عملية تسلل خلال سنة 2020 مع العلم أن هذا التسلل لأشخاص من خارج الميناء يكون الهدف منه سرقة الحاويات أو اجتياز الحدود خلسة، كما قامت مصالح الديوانة في إطار عملها الرقابي بميناء رادس خلال سنة 2019 بضبط 108 حاوية مفضوضة الكرشم التجاري و مفتوحة و تمّ تحرير محاضر في الغرض و إعادة غلقها من قبل شركة Stam بصفتها المسؤول القانوني على حراسة و تأمين وحدات الشحن بالميناء و تمّ خلال 3 أشهر الأولى من سنة 2020 ضبط 15 حاوية مفتوحة اتخذت فيها نفس الإجراءات، كما تمّ تحرير 08 محاضر من أجل سرقة محتويات وحدات الشحن. »

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