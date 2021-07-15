شحنة سعودية جديدة من المعدّات الطبية والمستلزمات الصحية تصل تونس

حلّت، ظهر اليوم الخميس 15 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة سعودية محمّلة بدفعة جديدة من المعدّات الطبية والمستلزمات الصحية الممنوحة من المملكة العربية السعودية لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وقد حضر مراسم تسلّم هذه التجهيزات نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وفوزي المهدي، وزير الصحّة، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وعبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس.

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