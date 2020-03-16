شرطة الحدود والجمارك الجزائرية تُوقف حركة الحافلات بين الجزائر وتونس



أعلنت صحيفة الشروق الجزائرية أن مصالح شرطة الحدود والجمارك الجزائرية بالمركز الحدودي ملولة التونسي منعت المقابل للمعبر الحدودي أم الطبول الجزائري، في ساعة مبكرة من نهار الأحد دخول مركبات وحافلات النقل الجماعي، للوكالات السياحية القادمة من الجزائر، والتي تضم عشرات العائلات الجزائرية المسافرة إلى تونس لقضاء عطلة الربيع.

وأكدت الصحيفة بأن الإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة في ظل تسجيل حالات تعرض أشخاص لهذا الفيروس على مستوى البلدين.

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