شرطة الحدود والجمارك الجزائرية تُوقف حركة الحافلات بين الجزائر وتونس

اخر تحديث : 16/03/2020

الأول من نوعه في شمال أفريقيا: تدشين المركز التجاري ملولة للسوق الحرة
أعلنت صحيفة الشروق الجزائرية أن مصالح شرطة الحدود والجمارك الجزائرية بالمركز الحدودي ملولة التونسي منعت المقابل للمعبر الحدودي أم الطبول الجزائري، في ساعة مبكرة من نهار الأحد دخول مركبات وحافلات النقل الجماعي، للوكالات السياحية القادمة من الجزائر، والتي تضم عشرات العائلات الجزائرية المسافرة إلى تونس لقضاء عطلة الربيع.
وأكدت الصحيفة بأن الإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة في ظل تسجيل حالات تعرض أشخاص لهذا الفيروس على مستوى البلدين.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق