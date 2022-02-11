شرف الدين وباران يبحثان إعادة تفعيل اللّجنة الأمنيّة المشتركة التّونسيّة الفرنسيّة



إستقبل وزير الدّاخليّة « توفيق شرف الدين » مساء اليوم الجمعة 11 فيفري 2022، بمقرّ الوزارة، سفير فرنسا بتونس « أندريه باران » « André Parant » والوفد المرافق له.

وكان اللّقاء فرصة، تناول خلاله الطّرفان التّعاون الثّنائي بين البلدين في المجال الأمني وسبل تطويره، خاصّة على مستوى التّكوين وتبادل الخبرات ومواكبة التّطور التّقني والمعلوماتي.

وبالمناسبة، تطرّق الجانبان إلى جملة المواضيع المتعلّقة بإعادة تفعيل اللّجنة الأمنيّة المشتركة التّونسيّة الفرنسيّة عبر مزيد دعم التّنسيق والتّعاون.

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