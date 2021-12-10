شرف الدين يدعو للرّفع من القدرات النسائيّة لتتقلد مناصب عُليا في وزارة الدّاخليّة

أشرف وزير الدّاخليّة « توفيق شرف الدّين » رفقة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ « آمال بلحاج موسى » يوم أمس الخميس 09 ديسمبر 2021، بمقرّ المدرسة الوطنيّة لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنيّة بصلامبو على اختتام أشغال يوم دراسي حول « القيادة النسائيّة في قطاع الأمن من التكوين الأساسي إلى المُمارسة الناجحة » الذي تمّ تنظيمه في إطار الإحتفال بـ 16 يوما من أجل مناهضة العنف ضدّ المرأة الذي انطلقت فعالياته من 25 نوفمبر إلى غاية يوم 10 ديسمبر من كلّ سنة.

وقد تولى الوزير بالمناسبة إلقاء كلمة عبّر فيها عن سعادته بإشرافه على اختتام هذا اليوم الدّراسي مؤكّدا حرصهُ على تثمين دور المرأة ودعمها لتولي أرفع المناصب.

كما أكّد شرف الدين على أهميّة مزيد إعطاء الكفاءات الأمنيّة المكانة التي تستحقّقها تكريسا لمبدأ المساواة وعدم التمييز وهو ما تضمّنتهُ الخطة القطاعيّة لوزارة الدّاخليّة لمأسسة النوع الإجتماعي وتكافؤ الفرص بين المرأة والرّجل في وزارة الدّاخليّة.

وقد دعا وزير الدّاخليّة إلى ضرورة الرّفع من القدرات النسائيّة وتعزيز دور المرأة الأمنيّة في مجال القيادة واتخاذ القرار لتتقلد مناصب عُليا في وزارة الدّاخليّة.

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