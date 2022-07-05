شركة الطرقات السيارة: لا زيادة حاليا في المعاليم وطرحنا مشروعا للزيادة مستقبلا

اخر تحديث : 05/07/2022

شركة تونس للطرقات السيارة

أكدت شركة تونس للطرقات السيارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022، أنّ المعاليم المعتمدة للاستخلاص حاليا هي نفسها منذ سنة 2014، نافية بذلك ما تم الترويج له مؤخرا بخصوص الترفيع في المعاليم.
وأوضحت الشركة أنّ عقد اللزمة بينها وبين الدولة يخول الزيادة في التعريفة بنسبة 5 بالمائة، سنويا وهو الأمر الذي لم يتم انجازه مما تسبب في عجز مالي وخسارة للشركة، وفق نص البلاغ.
وأعلنت شركة تونس للطرقات السيارة، أنّها طرحت للتفاوض مشروعا للزيادة حتى تحافظ على توازنها المالي وتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها وضمان أفضل الخدمات لحرفائها.


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