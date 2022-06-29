شركة الملاحة في إضراب عام يومي 17 و18 جويلية

أعلنت النقابات الأساسية للشركة التونسية للملاحة المنضوية تحت الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل اليوم الأربعاء 29 جوان 2022، أنه تم إقرار الدخول في إضراب عام يومي الأحد 17 جويلية والاثنين 18 جويلية 2022.

وتأتي برقية التنبيه بالإضراب، احتجاجا على ما اعتبرته نقابات شركة الملاحة، السياسة المنتهجة من قبل وزارة النقل ورئاسة الحكومة من خلال سياسة المماطلة في علاقة بعدم تطبيق محضر اتفاق 06 و07 أفريل 2021 بخصوص كيفية احتساب منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج على قاعدة الأجر الخام، إضافة إلى تسوية وضعية المتعاقدين وفق نص برقية التنبيه بالإضراب.

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