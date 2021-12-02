شركة النقل بين المدن: السفر بين الولايات والمدن ممنوع دون جواز التلقيح

دعت الشركة الوطنية للنقل بين المدن في بلاغ لها اليوم الخميس، إلى إلزامية التقيّد بتطبيق التراتيب التالية:

بالنسبة للعاملين بالشركة من مختلف الأسلاك المهنية:

• استكمال التلقيح ضد فيروس « سارس-كوف-2″ قبل انتهاء الآجال المحددة.

• الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بالكوفيد في نسخته الورقية أو الرقمية ابتداءً من تاريخ 22 ديسمبر 2021 للدخول الى مقرات وفضاءات الشركة.

بالنسبة للحرفاء والزوار والمرافقين وكل شخص بلغ أو تجاوز 18 سنة:

• يمنع منعا باتا الدخول الى كل مقرات الشركة ومرافقها العامة وفضاءاتها وحافلاتها دون الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بالكوفيد في نسخته الورقية أو الرقمية ابتداءا من تاريخ 22 ديسمبر 2021.

ودعت الشركة حرفائها لاحترام مقتضيات هذا البلاغ والتقيد بإجراءات الوقاية لتعزيز جهود الدولة في الحفاظ على صحة وسلامة التونسيين.

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