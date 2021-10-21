شركة النقل بين المدن تُعلن تعرّض إحدى حافلاتها للرشق بالحجارة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن اليوم الخميس، أنّ الحافلة رقم 3004 المؤمنة لخط تونس الذهيبة تعرضت ليلة الأربعاء 20 أكتوبر 2021، على الساعة العاشرة ليلا للرشق بالحجارة على مستوى منطقة سيدي عمر بوحجلة من قبل بعض المجهولين مما تسبب في تهشيم بلور الحافلة واحداث حالة من الخوف والبلبلة في صفوف المسافرين مما استوجب توقفها لإعلام السلط الأمنية والغاء سفرة الاياب.

وأكدت الشركة أنه يتعذر عليها استعمال هذه الحافلة الى حين اقتناء وتركيب اللوحات البلورية وهو ما سيأثر سلبا على وضعية الشركة ومصلحة المواطن، بالاضافة الى تبعات مثل هذه السلوكيات اللاحضارية على السلامة المادية والمعنوية للأعوان والمسافرين.

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