شركة نقل تونس تنفي تعرض قطار الضاحية الشمالية إلى عملية سطو جماعيّة

نفت شركة نقل تونس في بلاغ لها اليوم الاثنين، ما تمّ تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي حول تعرض قطار الضاحية الشمالية إلى عملية سطو جماعيّة يوم الأمس الأحد 14 مارس 2020.

وأكدت الشركة أن الخبر لا أساس له من الصحة و أنّ المسألة تتمثل في عملية رشق بالحجارة على مستوى محطة حلق الوادي كازينو أدّت إلى تهشيم لوح بلوري من الحجم الصغير، مؤكدة أنّه لم يتعرض أيّا من المسافرين للضرر، كما أنّ العربة لم تتوقف البتة و واصلت سيرها بأمان إلى نهاية الخط بتونس البحرية.

وتولت مصالح الشركة إبان وقوع الحادث بالتنسيق مع مصالح حماية وسائل النقل بوزارة الداخليّة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين الخط.

هذا ودعت الشركة كافة القاطنين بالأحياء المجاورة إلى منع أبنائهم من العبث بوسائل النقل العام حتّى لا ينجرّ عن ذلك تبعات سلبيّة على سلامة الجولان و على الأمن العام بالمنطقة.

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