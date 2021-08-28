شركة نقل تونس: رحلات مجانية إلى مراكز التلقيح غدا الأحد

أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ لها اليوم السبت، أنها ستُؤمن يوم الغد الأحد 29 أوت 2021، سفرات مجانية إلى مراكز التلقيح لفائدة المواطنين المعنيين بالتلقيح.

ويأتي ذلك في إطار اليوم المكثّف الثالث للتلقيح ضدّ فيروس كوفيد-19 المُخصص للفئة العمريّة 40 سنة فما فوق والفئة العمريّة من 15 إلى 17 سنة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تسخير ما لا يقل عن 70 حافلة لتأمين الربط بين الأحياء ومراكز التلقيح الآتي ذكرها، وذلك ابتداء من الساعة السادسة والربع صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساء دون انقطاع.

كلمات البحث :تلقيح;رحلات;شركة نقل تونس