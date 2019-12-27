شركة نقل تونس: سيتم صرف منح الأعوان المضربين الاثنين صباحا

أكد الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس « أنيس الملوشي » في تصريح لقناة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وجود مؤشرات إيجابية خلال جلسة جمعت الشركة بالجامعة العامة للنقل منذ قليل وذلك في ظل الإضراب المفاجئ الذي نفذه أعوان الشركة منذ صباح اليوم.

وأشار « الملوشي » إلى وجود جلسة ستعقد بعد حين ستحرص الشركة على الوصول خلالها لحل مع الطرف النقابي لإعادة سير هذا المرفق العمومي.

وقال « الملوشي » إنه سيتم صرف منح الأعوان المضربين صباح يوم الاثنين المقبل.

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