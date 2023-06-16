شركة PwC تُعلن اعتزامها مضاعفة فريقها التونسي المختص في الرقمنة و التكنولوجيا خلال السنتين المقبلتين

أعلنت شركة PwC العالمية خلال أكبر معرض أوروبي للرقمنة و التكنولوجيا Viva Technology يوم أمس الخميس، عن برنامجها لمضاعفة حجم فريقها التونسي المختص في الرقمنة و التكنولوجيا خلال السنتين المقبلتين ليصل العدد الجملي لـ300 شخص.

وأعربت الشركة عن ثقتها في الشباب و الخبرات التونسية، مبرزة بأنه سيتم انتداب الخبرات و الشباب و تكوينهم فى الرقمنة و التكنولوجيا و تركيز عملهم على مشاريع عالمية من تونس، على أن يتم قريبا نشر تفاصيل الانتدابات.

كما أعلنت شركة PwC افتتاح مخبر تكنولوجي جديد Techlab في تونس قبل موفى هذه السنة يشمل العديد من التكنولوجيات الجديدة على غرار الذكاء الاصطناعي و الميتافارس و Réalité Virtuelle, Réalité augmentée, Industry Use Cases .

و سيكون هذا المخبر مفتوحا و على ذمة المؤسسات التونسية و المؤسسات الناشئة و المؤسسات العالمية التى ترغب في الاستثمار في تونس.

تجدر الإشارة إلى أن شركة PwC، هى من أكبر الشركات العالمية فى مجال الخدمات والاستشارات و التكنولوجيا، يبلغ حجم معاملاتها 50 مليارا دولار سنويا وتنشط في 160 دولة حول العالم.

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