شركة VIVAN تُقاضي رئيس هيئة مكافحة الفساد

تقدم نائب شركة « فيفان » ( VIVAN) يوم الأربعاء الماضي الموافق لـ 29 جويلية 2020، بشكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكاتبها العام من أجل « التدليس » و »الزور » و »إفشاء أسرار البحث » و »انتحال صفة » وفق بلاغ مقتضب للشركة .

وفي ردّه عن « التهم » الموجه له من قبل الشركة المذكورة، أكد رئيس الهئية شوقي الطبيب، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قامت بعملها في كنف النزاهة والشفافية وأحالت الملفات على القضاء للبت فيها.

وتجدر الاشارة الى ان مسالة شبهة تضارب المصالح لرئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، التي تمت إثارتها منذ نهاية شهر جوان الماضي، انتهت بإعلان استقالته يوم 15 جويلية .

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