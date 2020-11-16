شركتا الخطوط الجوية الليبية والأجنحة تباشران اليوم رحلاتهما إلى تونس

باشرت شركة الخطوط الجوية الليبية اليوم الاثنين، رحلاتها إلى تونس .

وأعلنت الشركة في بيان لها أنها ستسير 3 رحلات أسبوعيًا إلى تونس خلال أيّام السبت والاثنين والخميس، مشيرة إلى أن موعد الرحلة سيكون على الساعة 09.00 صباحا ، وأن سعر التذكرة ذهابا وإيابا بقيمة 730 دينار .

ومن جهة أخرى، أعلنت خطوط الأجنحة الليبية أنها باشرت رحلاتها إلى تونس اليوم الاثنين في رحلة يوميا إلى تونس .

يُشار إلى أن الوضع الأمني في ليبيا كان قد تسبّب في وقف رحلات الخطوط التونسية تماماً نحو ليبيا منذ 15 جويلية 2014.

وتتزامن عودة الرحلات الجوية للخطوط التونسية إلى ليبيا مع استئناف حركة نقل الأشخاص والسلع بين تونس عقب 8 أشهر من غلق معابر رأس الجدير والذهيبة في الاتجاهين بسبب الجائحة الصحية.

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