شروط الترشح والمشاركة في الانتخابات والاستفتاء

ورد بمرسوم تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في فصله الخامس، شروط المشاركة في الانتخاب .

ويتمتّع بحق الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات المرسمين في سجلّ النّاخبين، البالغين من العمر 18 سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، والمتمتّعين بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية وغير المشمولين بأية صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون.

الممنوعون من الانتخاب:

ولا يرسم بسجلّ النّاخبين:

ـ الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلّة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم

ـ الأشخاص المحجور عليهم

ـ العسكريون المباشرون والمدنيون مدة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي المباشرون على معنى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

شروط الترشح لعضوية البرلمان:

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكلّ:

ـ ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية مولود لأب تونسي أو لأم تونسية وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي

ـ بالغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه

ـ نقي السوابق العدلية

ـ غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية

ـ مقيم بالدائرة الانتخابية المترشح عنها.

الممنوعون من الترشح لعضوية البرلمان:

وقد ضبط الفصل 20 من المرسوم قائمة المحرومين من الترشح كنائب بالبرلمان المقبل، حيث لا يمكن للنّاخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلاّ بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم، وهم:

ـ أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين

ـ القضاة

ـ رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية

ـ الولاّة

ـ المعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد

ـ الأئمة

ـ رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية.

ولا يمكن لهؤلاء الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشحهم، كما لا يجوز الترشح في نفس الوقت للانتخابات التشريعية والرئاسية والجهوية والبلدية في صورة تزامنها.

الوثائق المطلوبة للتّرشّح:

ويقدم مطلب الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل المترشح أو من ينوبه، طبق رزنامة واجراءات تضبطها الهيئة، ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:

ـ اسم المترشح الكامل وتاريخ ولادته ومكانها ومقر إقامته

ـ تصريحا ممضى من قبل المترشح باستيفاء كافة شروط الترشح

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر

ـ صورة شمسية للمترشح وفق المعايير التي تحددها الهيئة

ـ بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل الاستلام على أن تتولّى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلو البطاقة من ال سوابق العدلية المشار إليها

ـ وصل في خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية

ـ شهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلدية

ـ شهادة إقامة

ـ موجز البرنامج الانتخابي للمترشح مشفوع بقائمة اسمية تضم 400 تزكية من النّاخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرف عليها بإمضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا، وذلك وفق المعايير وال شروط التي تحددها الهيئة.

ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والّنصف الثّاني من الذكور، على أن لا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشباب دون سن الخمس والثّلاثين عن 25 % ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشح واحد.

وتسلّم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح، وتضبط الهيئة حالات تصحيح مطالب الترشح وإجراءاته.

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