شروط قبول المسافرين الوافدين على تونس عبر كافة المعابر وقائمة النزل المُخصصة للحجر

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن عدد من الإجراءات والشروط التي يتعين على المسافرين الوافدين على تونس عبر المعابر الجوية والبحرية والبرية الالتزام بها ابتداء من يوم الأربعاء 25 أوت 2021.

وفيما يلي قائمة بها:

1- الشهادة المخبرية السلبية لاختبار RT-PCR

ضرورة استظهار جميع الوافدين بشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية الاختبار مرفوقة بمز الاستجابة السريعة QR-CODE على ألاّ يتجاوز تاريخ نتيجة الاختبار 72 عامة عند التسجيل للسفر.

2- جذاذة المعطيات الصحية الإلكترونية

إجبارية قيام المسافرين القادمين إلى البلاد التونسية بتعمير الخانات المضمنة بالموقع الإلكتروني https://app.e7mi.tn وطباعة توقيع الوثيقتين الناتجتين عن التطبيقة المذكورة (جذاذة المعطيات الصحية ووثيقة الالتزام) وتسليمهما إلى المصالح الصحية بنقطة التقصي الحراري عند الوصول بالمعابر الحدودية التونسية.

3- الحجر الصحي الإجباري

على الوافدين غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا التلقيح ضدّ كورونا

ويُستثنى من الحجر الصحي الإجباري كل من الوافدين الذين استكملوا التلقيح ضد كوفيد-19 والمتحصلين على شهادة في الغرض والمسافرون القادمون على متن رحلات غير منتظمة (charter) في إطار مجموعات مؤطرة في النزل والقُصّر أقل من 18 سنة غير المصحوبين مع قيامهم بالحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام بمكان الإقامة بالبلاد التونسية.

4- الخضوع بصفة عشوائية لاختبار سريع للتقصي من فيروس كورونا حال الوصول للبلاد التونسية وفي صورة إيجابية الاخبار السريع يتم توجيه الوافد المعني للإقامة بأحد مراكز العزل الصحي لحاملي الفيروس عل نفقته الخاصة.

وفيما يلي قائمة النزل المخصصة للحجر الصحي الإجباري:



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