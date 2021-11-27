شروط قبول الوافدين على تونس عبر المعابر الحدودية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، عن شروط جديدة لقبول الوافدين على تونس عبر المعابر الحدودية، وذلك تبعا لتطور الوضع الوبائي العالمي المتعلق بجائحة كوفيد-19 وارتفاع عدد الحالات الإيجابية والوفيات ببعض البلدان وظهور سلالة متحورة جديدة.
وفيما يلي الشروط المتّخذة:
-اجبارية الاستظهار بشهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح ضد فيروس كورونا على جميع الوافدين الأجانب غير المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة.
-اجبارية استظهار الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم سنتين بشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لاختبار بي سي آر على ألا يتجاوز تاريخ إجراء الاختبار 48 ساعة عند التسجيل للسفر.
-الحجر الصحي لمدة 10 أيام بإحدى المراكز المعدة للغرض لجميع الوافدين التونسيين والاجانب المقيمين بتونس الذين استكملوا التلقيح.
- التزام الوزارة بإجراء اختبار سريع أو بي سي آر للتقصي من الفيروس بصفة آلية حال الوصول إلى تونس.
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