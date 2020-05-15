شفاء آخر حالة إصابة بكورونا في نابل

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل مساء اليوم الجمعة 15 ماي 2020، شفاء آخر حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية نابل.
والوضع الوبائي لليوم لفيروس الكورونا COVID-19 بنابل كما يلي:
-العدد الجملي للحالات المؤكدة :15
-العدد الجملي للخاضعين للحجر الصحي :4265
-عدد الذين أنهوا الحجر الصحي:3084
-عدد التحاليل 109 التي وردت سلبية
-عدد الذين تماثلوا للشفاء: 14
-عدد الحالات المؤكدة في طور المتابعة 00
- عدد الوفايات:01
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