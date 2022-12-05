شقيقة طفلة الأربع سنوات تجري عمليّة جراحيّة بنجاح

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن شقيقة طفلة الأربع سنوات، التي كانت ضحية هجرة غير نظاميّة إلى إيطاليا، قد أجرت صباح اليوم بإحدى المؤسسات الصحيّة العموميّة بسوسة عمليّة جراجيّة كلّلت بالنجاح وحالتها الصحيّة مستقرّة.

وتوجهت الوزارة بهذه المناسبة بفائق الشكر والتقدير إلى كافة الفريق الطبيّ المشرف على الوضع الصحّي لهذه الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات، معربة عن تقديرها لدعم وزارة الصحّة وتفاعلها الفوريّ مع هذه الوضعيّة الانسانيّة الخاصة.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل التعهدّ بالشقيقتين طبقا للإجراءات الفوريّة التي أقرتها للغرض، ضمانا لمصلحتهما الفضلى.

وذكّرت الوزارة أن وزيري الطفولة والصحّة كانا على تواصل مستمر منذ 23 أكتوبر 2022 لضمان التعهّد النفسي اللازم لهذه الطفلة قبل إجراء العمليّة الجراحية طبقا لما يقتضيه وضعها الصحّي.

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