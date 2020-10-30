شقيق منفذ هجوم نيس: إبراهيم قضى ليلته أمام الكنيسة وأرسل لي صورة من أمامها

أكد شقيق منفذ عملية نيس الإرهابية بفرنسا ياسين العويساوي في تصريح لقناة العربية اليوم الجمعة، أن إبراهيم أخبرهم، أثناء الاتصال بالعائلة، أنه سيقضي ليلته أمام الكنيسة « كاتدرائية نوتردام » التي شهدت الهجوم، وأرسل له صورة من أمامها.

كما أشارت والدة إبراهيم بأن ابنها اتصل بها فور وصوله إلى فرنسا، لكنها لم تكن على علم لا من قريب أو بعيد بما كان يخطط له.

وقد كان ابراهم العويساوي يعمل ميكانيكيا وفي بيع البنزين قبل أن يُهاجر بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا ومنها إلى فرنسا، حيث مضى إلى مدينة Nice المطلة في الجنوب على البحر الأبيض المتوسط، وفي اليوم الذي وصل إليها ارتكب العملية الإرهابية في أهم كنائسها.

يُشار إلى أن الارهابي أًصيل سيدي عمر من ولاية القيروان وانتقلت عائلته عام 2000 للسكن في صفاقس ، وله 9 إخوة وأخوات، وكان قد درس إلى المرحلة السابعة أساسي .

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