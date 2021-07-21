شكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية ضد مشيشي من أجل الامتناع عن الانجاد القانوني

اعتبر التيار الديمقراطي في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن الحكومة مستهترة ومقصرة في منع انتشار الوباء بين المواطنين ومتراخية في إنفاذ القانون وتطبيق الإجراءات الصحية وفق المقتضيات الوبائية والعلمية وتعمدت خرق القانون بالسماح بتنظيم تظاهرات حزبية ورياضية وفشلت في التنسيق بين مختلف هياكل الدولة المعنية سواء لضمان التزود بالأكسيجين أو التلاقيح.

وشدد التيار على أن هذه الإخلالات المتعمدة والمتكررة كانت سببا مباشرا في ارتفاع عدد الإصابات وإزهاق الأرواح والإضرار بالأمن الصحي العام وبمصالح أغلب الفئات الاجتماعية.

وأعلن التيار عن قراره التقدم بشكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي و كل من سيكشف عنه البحث من أجل تقصيره في أداء مهامه والامتناع عن الانجاد القانوني على معنى الفصل 143 من المجلة الجزائية والقتل من غير عمد طبقا لمقتضيات الفصل 217 من نفس المجلة.

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