شكري حمودة: استعمال دواء الكلوروكين في تونس يتم فقط للحالات الحرجة

أكد مدير عام الرعاية الصحية الأساسية في وزارة الصحة شكري حمودة اليوم الاثنين، أن استعمال دواء الكلوروكين في تونس يتم فقط للحالات الحرجة قبل حدوث التهاب في الرئتين.

وقال حمودة في تصريح للإذاعة الوطنية، إن هناك بروتوكول سيتم المصادقة عليه وفي صورة وجود اتفاق بين الأطباء العالميين بقوة الحجة و البرهان فإنه سيتم استعمال دواء الكلوروكين.

وشدد حمودة على أهمية الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي لمجابهة فيروس كورونا، مشيرا إلى عدم إمكانية تحديد خط واضح لسرعة انتشار الفيروس باعتبار ارتباطه بسرعة الإصابات.

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