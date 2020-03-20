شكري حمودة: عدد مصابي كورونا في تونس تجاوز الــ 50 شخصا

أكد مدير عام إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة الدكتور شكري حمودة في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة 20 مارس 2020، إمكانية ارتفاع المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى أكثر من 50 إصابة مؤكدة.

وأشار المدير إلى أن تونس تتبع الآن إجراءات المرحلة الوبائية الثالثة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتستبق إجراءات المرحلة الرابعة المتقدّمة لمحاربة هذا الفيروس.

وكان حمودة قد أكد أن ذروة هذا المرض ستبلغ في تونس خلال الأربع الأسابيع المقبلة وثم سنشهد تقلصا في عدد الإصابات.

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