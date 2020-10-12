حمودة: تلقيح كورونا سيصدر أواخر 2020 وتونس ستتحصل على 380 ألف جرعة مجانا

أعلن الدكتور شكري حمودة مدير عام الهيئة الوطنية للتقييم والإعتماد في المجال الصحي في تصريح له على القناة الوطنية الأولى مساء أمس الأحد، أن التلقيح المضاد لفيروس كورونا سيصدر أواخر 2020.

وقال حمودة إن هناك لجنة تعمل على إعداد ملف للحصول على التلقيح بمجرد صدوره، موضحا بأن منظمة الصحة العالمية ستوفر لتونس حوالي 380 ألف جرعة من التلقيح مجانا .

وبين حمودة بأن هناك أنواع لمرضى كوفيد-19، وهم:

-شخص حامل للفيروس وليس له أي عوارض

-شخص تنعدم لديه حاسة الشم والذوق فقط دون أي عوارض أخرى

-شخص يشكو من الحرارة والأوجاع في المفاصل والكحة مع صعوبة في التنفس والتي تتجسد في ايجاد صعوبة في الكلام.

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