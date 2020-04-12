شملت 23 ولاية: التوزيع الجغرافي للمصابين بفيروس كورونا

ارتفع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 707 إصابة و31 وفاة موزعين على 23 ولاية.
وفيما يلي التوزيع الجغرافي للمصابين:
تونس 167
أريانة 83
بن عروس 71
منوبة 35
نابل 12
زغوان 03
بنزرت 17
باجة 03
جندوبة 01
الكاف 05
سوسة 62
المنستير 35
المهدية 12
صفاقس 31
القيروان 06
القصرين 02
سيدي بوزيد 05
قابس 13
مدنين 65
تطاوين 20
قفصة 18
توزر 01
قبلي 40
وأعلنت الوزارة أنه منذ تاريخ 22 مارس 2020، تم إجلاء 2350 شخصا، من بينهم 420 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، كما سجّلت من بينهم 29 حالة إصابة وافدة وقع التكفل بها في مراكز الإيواء التي تم وضعها للغرض.
وقد تم إخضاع حوالي 3000 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة المسجلة إلى هذا التايخ للحجر الصحي الذاتي.
كلمات البحث :التوزيع الجغرافي;كورونا;مصاب;ولاية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.