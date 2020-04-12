شملت 23 ولاية: التوزيع الجغرافي للمصابين بفيروس كورونا

ارتفع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 707 إصابة و31 وفاة موزعين على 23 ولاية.

وفيما يلي التوزيع الجغرافي للمصابين:

تونس 167

أريانة 83

بن عروس 71

منوبة 35

نابل 12

زغوان 03

بنزرت 17

باجة 03

جندوبة 01

الكاف 05

سوسة 62

المنستير 35

المهدية 12

صفاقس 31

القيروان 06

القصرين 02

سيدي بوزيد 05

قابس 13

مدنين 65

تطاوين 20

قفصة 18

توزر 01

قبلي 40

وأعلنت الوزارة أنه منذ تاريخ 22 مارس 2020، تم إجلاء 2350 شخصا، من بينهم 420 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، كما سجّلت من بينهم 29 حالة إصابة وافدة وقع التكفل بها في مراكز الإيواء التي تم وضعها للغرض.

وقد تم إخضاع حوالي 3000 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة المسجلة إلى هذا التايخ للحجر الصحي الذاتي.

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