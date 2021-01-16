شمل 11 وزارة: المشيشي يُعلن عن التحوير الوزاري

أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي في ندوة صحفية عقدها بقصر الحكومة بالقصبة مساء اليوم السبتعن تحوير وزاري شمل 11 وزارة.

وفيما يلي قائمة الوزراء الجُدد:

-يوسف الزواغي وزيرا للعدل

-وليد الذهبي وزيرا للداخلية

عبد اللطيف الميساوي وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية

شهاب بن أحمد وزيرا للشؤون المحلية والبيئة

الهادي خيري وزيرا للصحة

رضا بن مصباح وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمستوسطة

سفيان بن تونس وزيرا الطاقة والمناجم

أسامة الخريجي وزيرا للفلاحة

يوسف بن براهيم وزيرا للثقافة وتثمين التراث

يوسف فنيرة وزيرا للتكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

زكريا بلخوجة وزيرا للشباب والرياضة.

وأكد المشيشي أن الهدف من التحوير الوزاري هو الترفيع في النجاعة ومزيد إحكام تطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها وذلك بعد عملية تقييم أجراها للعمل الحكومي ومستوى التنسيق داخليا وبعد الاستماع لمختلف الآراء، على حد تعبيره.

وقال المشيشي إنه أعلم رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتحوير، مشيرا إلى أنه سيعرضه على البرلمان.

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