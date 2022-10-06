شهادة تقدير من الصحة العالمية لتونس لجهودها في القضاء على مرض شلل الأطفال

التقى وزير الصحّة علي المرابط اليوم الأربعاء 05 أكتوبر 2022، بمقرّ الوزارة إبراهيم الزيك ممثّل منظمّة الصحّة العالميّة بتونس.

وخصّص اللّقاء لمتابعة برامج التّعاون والشّراكة في المجال الصحّي بين تونس ومنظّمة الصحّة العالميّة وآفاق تطويرها.

وأكّد علي المرابط بالمناسبة حرص وزارة الصحّة على إنجاز خطط العمل المشتركة ومختلف البرامج الرّامية إلى مزيد الارتقاء بأداء المنظومة الصحّية الوطنيّة وتحقيق التغطية الصحّية الشاملة.

ومن جانبه، جدّد ممثّل منظمّة الصحّة العالمية التعبير عن عزم المنّظمة مواصلة تطوير مجالات الشّراكة مع وزارة الصحّة وتنويعها.

وقد سلم ممثل منظمة الصحة العالمية علي المرابط شهادة تقدير لجهود تونس في القضاء على مرض شلل الأطفال الذي تم استئصاله منذ أكثر من 20 سنة.

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