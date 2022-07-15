شورى النهضة: استهداف الغنوشي في حريته استهداف سياسي للحركة وللتجربة الديمقراطية

اعتبر مجلس شورى حركة النهضة خلال اجتماعه مساء الخميس، في بيان نُشر اليوم الجمعة، أن استهداف رئيس الحركة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي في حريته هو استهداف سياسي مفضوح للحركة وللتجربة الديمقراطية في تونس، ومحاولة للتغطية على الفشل المحتوم الذي ينتظر استفتاء 25/07، محملا مسؤولية ما قد يتعرض له رئيس الحركة لسلطة الانقلاب التي تستهدفه وتسعى لتوظيف القضاء في ذلك.

وعبّر شورى النهضة عن تضامنه الكامل مع رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، متمنيا له الشفاء العاجل بعد اجرائه عملية على القلب.

واعتبرت النهضة النسخة المعروضة من مشروع الدستور على الاستفتاء عملا باطلا ناتجا عن انقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها ودستورها، مشددة على أن الاستفتاء هو مسعى لإضفاء شرعية على « دستور الانقلاب الذي حصر كلّ السلط بيد الرئيس وأسّس لحكم فردي مطلق وهمّش السلطة التشريعية والسلطة القضائية وألغى الحكم المحلي وقزّم المحكمة الدستورية ووفّر للرئيس كلّ أدوات التفرّد والسيطرة على مختلف السلطات » .

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