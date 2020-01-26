شورى النهضة تُوصي بالتهيؤ لكل الاحتمالات بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها

رحّب مجلس شورى حركة النهضة خلال انعقاده اليوم الأحد، بتكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة، داعيا إياه إلى توسيع المشاورات لتشمل مختلف الكتل النيابية وذلك لتوفير حزام سياسي واسع مثلما ورد في نص التكليف الصادر عن رئيس الجمهورية بما يضمن الوصول إلى حكومة وحدة وطنية ذات مضمون اجتماعي ديمقراطي .

كما أوصى المكتب التنفيذي بالتهيؤ لكل الاحتمالات بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها على أن يبقى مجلس الشورى في حالة انعقاد دائم.

ودعا شورى النهضة في الذكرى الخامسة للمصادقة على دستور الثورة الى التعجيل باستكمال المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية.

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