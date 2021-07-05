شورى النهضة يدعو إلى تكوين حكومة سياسية قوية في المرحلة القادمة

دعا مجلس شورى حركة النهضة في بيان له اليوم الاثنين، الى تكوين حكومة سياسية قوية في المرحلة القادمة تكون قادرة على مواجهة القضايا الراهنة وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب.

كما أكدت الحركة ضرورة استكمال تركيز المحكمة الدستورية كمدخل أساسي لحلّ الاشكالات السياسية والقانونية.

ودعت النهضة رئيس الحكومة الى الإسراع بتنزيل الامر الترتيبي والمنصة الإلكترونية الخاصة بتطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالانتداب الاستثنائي في القطاع العمومي.

وطالبت النهضة بالمرور الى السرعة القصوى في مواجهة الوباء وتغيير استراتيجية العمل الميداني على مستوى الحكومة كما دعت على مستوى الحركة الى تشكيل خلية أزمة مركزيا وفي الجهات وتقديم المقترحات التي أعدّها مكتب الصحة الى الحكومة بما يدعم المنظومة الصحية.

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