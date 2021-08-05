شورى النهضة يدعو الرئيس للتسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته

عبر مجلس شورى حركة النهضة في بيان صدر اليوم الخميس، عن انشغاله بالفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد عن العشرة أيام، وعدم تكليف رئيس الجمهورية الشخصية المدعوة لتشكيل حكومة قادرة على معالجة أولويات الشعب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته.

ودعا شورى النهضة إلى ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة.

وأعرب شورى النهضة عن استعداد الحركة للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي.

وأكد سعيد على أنّ المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة.

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