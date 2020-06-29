شورى النهضة يُؤكّد دعمه للائتلاف الحكومي مع ضرورة توسيع حزامها السياسي

عقد مجلس شورى حركة النهضة دورته الأربعين يومي السبت والأحد 27 و28 جوان 2020، وقد استعرض المجلس الوضع العام بالبلاد والمستجدات السياسيّة والاقتصاديّة، ومن أبرزها التداعيات الاجتماعيّة الصعبة لجائحة الكورونا وانعكاساتها على مختلف الفئات والمؤسسات الاقتصاديّة، كما ناقش الصعوبات التي تواجه العمل الحكومي والبرلماني، وبحث موضوع الاستعداد لإنجاز المؤتمر الحادي عشر للحركة في أحسن الظروف.

وأكد شورى النهضة على أهمية الاستقرار السياسي بالبلاد في مواجهة أوضاع استثنائية صعبة وتجديد دعمه للائتلاف الحكومي في إطار الوثيقة التعاقدية التي تضمنت برنامج عمل الحكومة للخمس سنوات القادمة وفي مقدمتها مكافحة الفساد والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية، مع التأكيد على أهمية توسيع الحزام السياسي للحكومة.

كما أكد شورى النهضة حرصه على مُتابعة التحقيقات الجارية في شبهات تضارب المصالح وعلى ضوء نتائجها سيتخذ القرار المناسب.

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