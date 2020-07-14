شورى النهضة يُقرر سحب الثقة من إلياس الفخفاخ

قرر مجلس شورى حركة النهضة المنعقد اليوم الثلاثاء 14 جولية 2020، تبنى خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وتكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب .

واعتبر رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني أن ذلك يأتي في إطار تنزيل ما انتهى إليه مجلس شورى حركة النهضة في دورته 41 ليوم الاحد 12 جويلية 2020 وتبعا للتطورات السياسية العامة وفي إطار احترام الاليات الدستورية.

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