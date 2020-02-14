شورى النهضة يُنبه إلى غياب التوازن في تركيبة الحكومة المقترحة

أكد مجلس شورى حركة النهضة خلال اجتماعه في دورة استثنائية، تمسكه بالدعوة الى حكومة وحدة وطنية دون اقصاء تحقق الاستقرار والتنمية.

كما نبه شورى النهضة إلى غياب التوازن في تركيبة الحكومة المقترحة ومنح حقائب وزارية لأحزاب لا تمثيلية لها، داعيا رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ الى تحمّل مسؤوليته الوطنية في تقديم حكومة قوية تحقق انتظارات التونسيين وتحصل على حزام سياسي واسع داخل البرلمان.

كما أعلن شورى النهضة بقاء اجتماعه في حالة انعقاد حتى الاعلان عن التركيبة النهائية للحكومة لتحديد الموقف النهائي من المشاركة ومنح الثقة للحكومة من عدمها.

وأدان شورى النهضة بأشد العبارات ما سمي بصفقة القرن، مؤكدا دعمه للشعب الفلسطيني ولنضالاته المشروعة من أجل دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ومهيبا بكل القوى السياسية الفلسطينية الى تثبيت المصالحة الوطنية بينها وتأكيد وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة هذه المؤامرة.

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