شورى النهضة يُنبه من استهداف الحكم المحلي والمجالس البلدية المنتخبة

نبه مجلس شورى حركة النهضة خلال اجتماعه اليوم الاثنين، إلى خطورة استهداف الحكم المحلي والمجالس البلدية المنتخبة باتجاه تعويضها بنيابات خصوصية مواليه للرئيس، وذلك من خلال حذف وزارة الحكم المحلي والهجوم المتكرر على عدة بلديات من قبل تنسيقيات مجهولة الهوية، معتبرة أن ذلك سيؤثر سلبا على حياة المواطنين والخدمات البيئية والإدارية والصحية المسداة لهم.

وحذّر شورى النهضة من خطورة التمادي في تنزيل مشروع المجالس القاعدية وفرضها على الشعب التونسي بالقوة بعد الإمعان في تشويه الأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني والسعي إلى حلّ وتجميد الهيئات الدستورية، مشددة على أن ذلك يعني وقوع البلاد تحت طائلة حكم استبدادي شعبوي أثبتت الكثير من التجارب في العالم فشله ونتائجه الكارثية، وفق نص البيان.

كما عبرت شورى النهضة عن مساندته للرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية أمام ما يتعرض له من استهداف بسبب مواقفه الرافضة لما اعتبره انقلابا والتعبير عن رأيه في وسائل الاعلام وآخرها سحب جواز سفره الديبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه، مؤكدة أن الأمر مخالف لكل الأعراف والقوانين ومضرّ بصورة البلاد.

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