شوقي الطبيب يرفض إقالته ويحُول دون تسلّم عماد بوخريص مهامه

أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب في تدوينة على صفحته بالفايسبوك اليوم الخميس، أن العميد إبراهيم بودربالة أصالة عن نفسه ونيابة عن ثلة من زملاءه عمداء الهيئة الوطنية للمحامين وأساتذة محامين أودع عريضة طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار إقالته مع مطلب تأجيل وتوقيف التنفيذ، وفي انتظار البت في المطلب الأخير، أكد الطبيب أنه لن يُغادر مهامه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وقد حال رفض الطبيب لقرار الاستقالة دون تسلّم عماد بوخريص، الذي وقع تعيينه الإثنين رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم لمهامه.

وذكر بوخريص، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، لدى تحوله إلى مقر الهيئة، أنه تسلم نسخة من الطعن في قرار الإقالة الذي تقدم به شوقي الطبيب إلى المحكمة الادارية، وقال إنه « يحترم رأيه في عدم تسليم العهدة، في انتظار البت في الطعن ».

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