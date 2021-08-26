شوقي الطبيب يطعن في قرار وضعه تحت الإقامة الجبرية

أعلن رئيسة هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك اليوم الخميس، أنه أودع صباح اليوم بالمحكمة الإدارية عريضة طعن بالإلغاء في القرار الجائر القاضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية.

كما أودع الطبيب مطلبا في إيقاف تنفيذ هذا القرار للرئيس الأول للمحكمة الإدارية.

وأعرب شوقي الطبيب عن أمله في أن يُنصفه القضاة بعيدا عن كل حسابات او اعتبار لغير العدالة ، معتبرا أن حقه صودر ظلما وتعسفا خضوعا لحسابات شخصية وسياسية مريضة.

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