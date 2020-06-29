شوقي الطبيب: 26 وزيرا في الحكومة الحالية مازالت تصاريحهم منقوصة

اخر تحديث : 29/06/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

شوقي الطبيب

أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في جلسة استماع له صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين، أن 26 وزيرا في الحكومة الحالية مازالت تصاريحهم منقوصة، مشيرا إلى أن 167 نائبا في مجلس الشعب الحالي تصاريحهم منقوصة.
وقال الطبيب إن 14 شخصا بالنسبة لفئة رئيس الجمهورية ومستشاريه الحالية مازالت تصاريحهم بالمكاسب منقوصة .


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