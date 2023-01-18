شيماء عيسى تمثُل غدًا أمام فرقة مكافحة الإجرام: جبهة الخلاص تستنكر

أعلنت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها اليوم الأربعاء، أن عضو الهية السياسية للجبهة شيماء عيسى تلقّت استدعاء للمثول صبيحة يوم غد الخميس 19 جانفي 2023 لدى الفرقة الاولى لمكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس، بصفتها مظنونا فيها دون تبيان التهم الموجهة اليها ولا نص القانون المنطبق.

واعتبرت الجبهة أن هذا التتبع القضائي المثار ضد شيماء عيسى إنّما يندرج ضمن الحملة التي تشنها السلطة ضد القيادات السياسية وقادة الرأي العام بغرض تكميم الأصوات الحرة وحمل المواطنين على القبول بالأمر الواقع .

واستنكرت جبهة الخلاص الوطني التتبع المثار ضد واحدة من ابرز قياديها، شاجبةً حملة القمع التي تشنها السلطة على المعارضة وتعدها تعديا صارخا لحرية التفكير والتعبير ودوسا للحريات والحقوق المكفولة بالدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة والمصادق عليها من قبل الحكومة التونسية.

ودعت جبهة الخلاص كافة القوى الديمقراطية الى التعبير عن استنكارها لهذه الحملة ووقوفها الى جانب شيماء عيسى، معلنة عن قرارها تنظيم وقفة تضامنية مع شيماء عيسى امام مقر فرقة مكافحة الاجرام ببن عروس الكائن بشارع البيئة قبالة الصيدلية المركزية.

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