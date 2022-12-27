صحبي معلاوي: زيادة مرتقبة بأكثر من 20% في « الفريب»

أعلن رئيس غرفة تُجّار الملابس المستعملة بالجملة، صحبي معلاوي في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، عن زيادة مرتقبة بأكثر من 20% في « الفريب ».

وشدد المتحدث على أن الفصل 64 الوارد في قانون الماليّة لسنة 2023، نصّ على أنّ سعر السلع المعدّة للإتلاف يقدّر بدينار للكيلو الواحد، وهو ما سيؤدّي حسب قول المتحدّث، إلى غلاء أسعار « الفريب » على أصحاب المصانع وتجّار الجملة وأيضا تجّار التفصيل، وذلك ينعكس بصفة مباشرة على المواطن المستهلك.

واعتبر صحبي معلاوي أنّ « الفريب » خرج من طابعه الاجتماعي، ولم يعد بذلك موجّها بصفة خاصّة، إلى الفئة المتوسّطة والفقيرة، مبرزا بأن « القطاع في موت سريري ».

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