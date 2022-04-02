صحفيو مؤسسات الاعلام العمومي في اضراب عام حضوري

يُنفذ صحفيو وصحفيات مؤسسات الاعلام العمومي اليوم السبت 2 افريل 2022، إضرابا طبقا للقرار الذي اتخذته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 22 مارس 2022 .

ويتواصل الإضراب الى غاية منتصف ليل السبت 2 افريل 2022، ويأتي قرار الإضراب تبعا لعدم استجابة الحكومة لجملة المطالب الواردة في برقية الاضراب الصادرة يوم 23 مارس 2022.

ويشمل الإضراب كافة المؤسسات الإعلامية العمومية، ويقع الاقتصار على تغطية الإضراب، وبشكل استثنائي على الإخبار العاجلة والضرورية للصالح العام، أما بالنسبة لمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين مركزيا وجهويا تقع مقاطعة كل البرامج المباشرة والتغطيات المباشرة، والاقتصار على نشرات الأخبار التي تقوم بتغطية الإضراب، وبشكل استثنائي على الأخبار العاجلة والضرورية للصالح العام .

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