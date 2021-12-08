صحو الأجواء نهار اليوم وتقلبات منتظرة بداية من الليلة

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بداية من الليلة: عودة الأجواء الشتوية يتميز طقس اليوم الجمعة 12 فيفري 2021، بأجواء ربيعية خالصة مع ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لت ...

بداية من مساء اليوم: كتل هوائية باردة قطبية المنشأ تصل بلادنا يتواصل نهار اليوم الخميس، بصحو نسبي مع تغييرات منتظرة بداية من مساء اليوم حيث تصل إلى بلاد ...

أمطار متفرقة ورعدية منتظرة الليلة يتميز طقس اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020، بمؤشرات تغييرات في الأحوال الجوية، حيث تكون هناك أ ...

تقلّبات جوية منتظرة بداية من مساء اليوم سيشهد طقس اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020، أولى الاضطرابات الجوية لفصل الشتاء، مع تغييرات منتظر ...