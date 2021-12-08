صحو الأجواء نهار اليوم وتقلبات منتظرة بداية من الليلة

يتواصل صحو الأجواء المناخية نهار اليوم الأربعاء، مع ارتفاع نسبي في الحرارة لتتراوح القصوى بين 17 و23 وتكون في حدود 14 بالمرتفعات.
ومن المنتظر أن يشهد طقس الليلة القادمة تغييرات جوية مع أمطار متفرقة ورعدية متوقعة بالشمال.
تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.