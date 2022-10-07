صحو في الصباح مع تغييرات منتظرة بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الجمعة، بصحو مرتقب وتغييرات منتظرة في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط و الشمال حيث من المتوقع نزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية كما تتجاوز مؤقتا 70 أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر مضطرب بالشمال ومتموج بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة وتكون في حدود 22 بالمرتفعات الغربية.

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