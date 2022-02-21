صحو متواصل نهارا وبعض التغييرات منتظرة ليلا

يتواصل اليوم الاثنين، هبوب الرياح القوية قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية فسارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج بالشمال، شديد الاضطراب بخليج الحمامات ومضطرب بخليج قابس.

الحرارة دون تغيير عموما وتتراوح القصوى بين 13 و18 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 18 و25 ببقية الجهات.

صحو متواصل نهارا وبعض التغييرات منتظرة ليلا بأقصى الشمال حيث نتوقع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية.

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