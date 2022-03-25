صحو متواصل نهارا وتغييرات منتظرة ليلا

يتميز طقس اليوم الجمعة، بصحو متواصل ومن المنتظر أن نشهد فترات مشمسة تتخللها بعض السحب المرتفعة، مع تغييرات منتظرة ليلا وأمطار متفرقة ممكنة بالمناطق الغربية للشمال والوسط.

تبقى شدة الرياح هي أبرز العناصر الجوية قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، أما النشرات التحذيرية بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

الحرارة في ارتفاع نسبي مع هبوب الرياح الجنوبية لتتراوح القصوى بين 16 و21 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 21 و26 بالجنوب كما تصل إلى 30 بالبرمة وبرج الخضراء.

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