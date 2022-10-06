صحو مرتقب بأغلب الجهات

يتميز طقس اليوم الخميس 6 سبتمبر 2022، بأمطار محليا رعدية ممكنة صباحا بالسواحل الشرقية ثم صحو مرتقب خلال هذا اليوم بأغلب الجهات مع تكونات رعدية ترافقها امطار متفرقة بالمناطق الغربية بعد الظهر وتكون احيانا غزيرة ثم تشمل تدريجيا بعض المعتمديات الشرقية .

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم /س قرب السواحل كما تتجاوز مؤقتا 70 أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر متموج إلى مضطرب بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 25 و31 درجة وتكون في حدود 21 بالمرتفعات.

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