صحو مع استقرار في الحرارة

يتميز طقس اليوم الاثنين 25 أفريل 2022، بمؤشرات صحو متواصلة وأجواء مغيمة جزئيا الى احيانا كثيفة السحب جنوب البلاد.

أبرز العناصر الجوية هو شدة الرياح بالجنوب حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س وتثير الرمال والأتربة، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج قابس ومتموج ببقية السواحل.

استقرار نسبي متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 22 و27 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 27 و32 درجة ببقية الجهات وتصل الى 36 بالبرمة وبرج الخضراء.

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