صحيفة الشروق: الإطاحة بإرهابي خطّط لاغتيال رئيس الجمهورية

نشرت جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الأحد، خبرا مفاده أن شخصا ينتمي لـ « الذئاب المنفردة » كان يحضر لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد في إحدى مدن الساحل، حيث كان سعيد سيؤدي زيارة إلى الجهة.

وكشفت مصادر متطابقة للصحيفة بأن الأبحاث انطلقت في القضية منذ القبض على المتهم في الساعات الماضية.

يُشار إلى أن رئيس الجمهورية كان تعرّض في كلمته يوم الجمعة، إلى تعرضه لمحاولات اغتيال لم يُحدد الأطراف المتورطة فيها.

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